O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

LYS SONUÇLARI AÇIKLANDI


LYS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Tarih : 30 Haziran 2015, 17:33
Puan Ver : Lys Sonuçları Açıklandı(9/10)8


YS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından saat 17.00'da sorgu ekranı yayına açıldı. LYS sonuc sorgulama ekranından TC numarası veya öğrenci numaralarını kullanarak adaylar sonuçları öğrenebiliyor.



LYS SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



ÖSYM LYS SONUÇLARI İÇİN ÖĞRENCİLERİ UYARDI!



LYS'ye 953 bin 280 aday girdi. ÖSYM Twitter hesabından yaptığı açıklamayla adayları sahte hesaplara karşı uyararak, yalnızca osym.gov.tr adresinden giriş yaparak kimlik bilgilerini paylaşmaları gerektiğini hatırlattı.



ÖSYM Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adayları sahte hesaplardan giriş yapmaması konusunda uyardı. Açıklamada şöyle denildi:



“Değerli Adaylar, http://osym.win9.ws/lys2015.xhtml gibi sahte hesaplardan giriş yapmayınız ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız! Merkezimiz sitesi http://www.osym.gov.tr olup, gov.tr uzantılı olmayan hiçbir adrese giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız! Merkezimize ait olmayan hesaplardan kimlik bilgileri paylaşıldığında yasal sorumluluğun kişilere ait olacağını unutmayınız!”








Etiketler: Lys  Sonuçları  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER