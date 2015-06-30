

YS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından saat 17.00'da sorgu ekranı yayına açıldı. LYS sonuc sorgulama ekranından TC numarası veya öğrenci numaralarını kullanarak adaylar sonuçları öğrenebiliyor.







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ÖSYM LYS SONUÇLARI İÇİN ÖĞRENCİLERİ UYARDI!







LYS'ye 953 bin 280 aday girdi. ÖSYM Twitter hesabından yaptığı açıklamayla adayları sahte hesaplara karşı uyararak, yalnızca osym.gov.tr adresinden giriş yaparak kimlik bilgilerini paylaşmaları gerektiğini hatırlattı.







ÖSYM Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adayları sahte hesaplardan giriş yapmaması konusunda uyardı. Açıklamada şöyle denildi:







“Değerli Adaylar, http://osym.win9.ws/lys2015.xhtml gibi sahte hesaplardan giriş yapmayınız ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız! Merkezimiz sitesi http://www.osym.gov.tr olup, gov.tr uzantılı olmayan hiçbir adrese giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız! Merkezimize ait olmayan hesaplardan kimlik bilgileri paylaşıldığında yasal sorumluluğun kişilere ait olacağını unutmayınız!”