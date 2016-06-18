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lys maratonu bugün başlıyor

LYS MARATONU BUGÜN BAŞLIYOR

Üniversite girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) maratonu bugün başlıyor.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:26
Puan Ver : Lys Maratonu Bugün Başlıyor(5/10)2


 Adayların gireceği LYS-4 sosyal bilimler sınavı 10.00'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınav 135 dakika sürecek.

 

LYS-4'te tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltilecek.

 

Matematik alanındaki LYS-1 ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. LYS-1, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek. Adaylara 135 dakika süre verilecek. LYS-1'de matematikten 50, geometriden 30 soru yöneltilecek.








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