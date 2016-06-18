

Adayların gireceği LYS-4 sosyal bilimler sınavı 10.00'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınav 135 dakika sürecek.







LYS-4'te tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltilecek.







Matematik alanındaki LYS-1 ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. LYS-1, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek. Adaylara 135 dakika süre verilecek. LYS-1'de matematikten 50, geometriden 30 soru yöneltilecek.