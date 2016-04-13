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lys başvurularında yarın son gün!

LYS BAŞVURULARINDA YARIN SON GÜN!

Üniversite sınavına girecekler dikkat! Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular yarın sona erecek. 1 Nisan tarihinde başlayan LYS sınav tarihi 14 Nisan tarihine kadar başvurular kabul edilecek. 2016 LYS başvuru işlemleri ve detayları haberimizde...

Tarih : 13 Nisan 2016, 17:38
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Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular yarın sona erecek. ÖSYM'nin internet sayfasındaki bilgiye göre, başvurular, merkezden müracaat yapacak adaylar için yarın mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasından bireysel başvuranlar için ise yarın saat 23.59'da bitecek.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'ye başvurabilecek.



LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da birden fazla oturumda yapılacak. Adaylar, tercih ettikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecek.



LYS sınav tarihleri ise; LYS-4 (Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Sosyal Bilimler) 18 Haziran günü yapılacak saat 10.00 da başlayarak 135 dakika sürecektir, LYS-1 ( Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik) 19 haziran günü yapılacak ve saat 10:00 da başlayarak 135 dakika sürecektir, LYS-2 (Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Fen Bilimleri) 25 Haziran günü yapılacak olan sınav saat 10 da başlayacak ve 135 dakika sürecektir, LYS-5 (Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil) 25 Haziran günü yapılacak olan sınav saat 14.30 da başlayacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. LYS-3 (Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Edebiyat- coğrafya) 26 Haziran günü yapılacak olan sınav 10 da başlayacak ve 120 dakika sürecektir.








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