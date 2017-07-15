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LYS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

LYS ADAYLARININ CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan LYS'ye giren adayların cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Lys Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı(10/10)6

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'DEN ADAYLARA DUYURU

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LYS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https: //ais.osym.gov.tr" adresinden adayların bilgisine sunuldu.

TC KİMLİK NUMARALARIYLA SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEKLER

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

HER SORUNUN DOĞRU CEVABINI İNCELEYEBİLECEKLER

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya cevabı da inceleyebilecekler.

TOPLAM DOĞRU, YANLIŞ VE BOŞ SAYILARI GÖSTERİLECEK

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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