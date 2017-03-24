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lyon'dan flaş karar! beşiktaş...

LYON'DAN FLAŞ KARAR! BEŞİKTAŞ...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Olympique Lyon, 20 Nisan'da Vodafone Arena'daki rövanş mücadelesine taraftarlarının gitmemesi yönünde uyarıda bulundu. Sebep olarak aralık ayında Vodafone Arena'da yaşanan terör saldırısı gösterildi

Tarih : 24 Mart 2017, 15:21
Puan Ver : Lyon'dan Flaş Karar! Beşiktaş...(10/10)7


Beşiktaş-Olympique Lyon eşleşmesi öncesinde Fransız ekibi çok konuşulacak bir karara imza attı. Lyon Yönetimi, 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş için taraftarların İstanbul'a gitmemesi yönünde uyarıda bulundu.



Fransız Radyosu olan Scoop'ta yer alan habere göre, 10 Aralık'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçından kısa bir süre sonra Vodafone Arena çevresinde yaşanan terör saldırısı, bu kararın alınmasında etken oldu. Açıklamada, maça gidecek taraftarların organize bir şekilde stadyuma gitmemeleri vurgusu da yapıldı.



 



kaynak:habertürk








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