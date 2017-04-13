

Beşiktaş, Parc de Lyon'da Vodafone Arena'daymış gibi oynayacak. Fransa ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Lyon'a akın eden gurbetçiler, 58 bin kişilik statta yerlerini alacak ve yaklaşık 20 bin Türk, Beşiktaş'ı destekleyecek. Lyon kulübü maç için Beşiktaş'a 3 bin kişilik yer ayırmış, Avrupa'da yaşayan Türkler de 17 bin civarında bilet almıştı. Bu da Lyon taraftarının kulüp yönetimine tepki göstermesine neden olmuştu.











kaynak:sabah