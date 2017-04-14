LYON TRİBÜNLERİ SALDIRI İÇİN ORGANİZE OLMUŞ!
Lyon'lu taraftarların Beşiktaş ile oynanan maçtan önce organize oldukları, özellikle sosyal medyadan tehditlerde bulundukları ortaya çıktı. Fransız tribünlerinin ırkçı ve Nazi geçmişi ise yaşananların sebeplerini ortaya koyan cinsten.
Lyon-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Karşılaşma öncesi kale arkasında yaşananların çok önceden planlandığı ve Fransız 'ultra'larının sosyal medyadan organize olduğu ortaya çıktı.
kaynak:sabah
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