

"UEFA BEŞİKTAŞ'IN KUCAĞINA BOMBAYI KOYDU!"







"Maça teknik olarak bakalım önce. Bir futbol maçı oynanacak sahada ve ilk maçta 2-1 rakip geldi. Rakip kuvvetli bir takım, iyi yönleri var. Maalesef Beşiktaş'ta oynaması gereken oyuncuların sakatlıklardan, sarı ve kırmızı kartlardan dolayı oynamama durumu var. Bu saha içideki olay. Beşiktaş galip gelir mağlup olur o ayrı. Yalnız dün UEFA, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun kucağına bombayı koydu! İlk maçta Fransa'daki olaylarda gerekli önlemi almayan Fransız polisi ve Fransız kulübüydü."







kaynak:Sabah