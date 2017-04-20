Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

lyon maçı öncesi beşiktaş'a çok kritik uyarı!

LYON MAÇI ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A ÇOK KRİTİK UYARI!

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Lyon maçı öncesi A Haber canlı yayınına katıldı ve siyah beyazlılara kritik uyarılarda bulundu.

Tarih : 20 Nisan 2017, 16:19
Puan Ver : Lyon Maçı Öncesi Beşiktaş'a Çok Kritik Uyarı!(7/10)6


"UEFA BEŞİKTAŞ'IN KUCAĞINA BOMBAYI KOYDU!"



"Maça teknik olarak bakalım önce. Bir futbol maçı oynanacak sahada ve ilk maçta 2-1 rakip geldi. Rakip kuvvetli bir takım, iyi yönleri var. Maalesef Beşiktaş'ta oynaması gereken oyuncuların sakatlıklardan, sarı ve kırmızı kartlardan dolayı oynamama durumu var. Bu saha içideki olay. Beşiktaş galip gelir mağlup olur o ayrı. Yalnız dün UEFA, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun kucağına bombayı koydu! İlk maçta Fransa'daki olaylarda gerekli önlemi almayan Fransız polisi ve Fransız kulübüydü."



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Lyon  Maçı  Öncesi  Beşiktaş  A  Çok  Kritik  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER