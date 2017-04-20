LYON MAÇI ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A ÇOK KRİTİK UYARI!
SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Lyon maçı öncesi A Haber canlı yayınına katıldı ve siyah beyazlılara kritik uyarılarda bulundu.
"UEFA BEŞİKTAŞ'IN KUCAĞINA BOMBAYI KOYDU!"
"Maça teknik olarak bakalım önce. Bir futbol maçı oynanacak sahada ve ilk maçta 2-1 rakip geldi. Rakip kuvvetli bir takım, iyi yönleri var. Maalesef Beşiktaş'ta oynaması gereken oyuncuların sakatlıklardan, sarı ve kırmızı kartlardan dolayı oynamama durumu var. Bu saha içideki olay. Beşiktaş galip gelir mağlup olur o ayrı. Yalnız dün UEFA, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun kucağına bombayı koydu! İlk maçta Fransa'daki olaylarda gerekli önlemi almayan Fransız polisi ve Fransız kulübüydü."
kaynak:Sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar