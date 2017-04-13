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lyon beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lyon Beşiktaş maçı için son saatlere girilirken, taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmanın muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:11
Puan Ver : Lyon Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?(9/10)9


MUHTEMEL 11'LER



Teknik direktör Şenol Güneş dün akşam yapılan antrenmanda stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic'ten kurup, Tosic'i de sol beke kaydırarak Adriaono'yu sol öne Babel'i de Quaresma'nın yerine sağ öne aldı. Güneş'in şu anda görünen kadrosu Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo - Mitrovic - Tosic - Atiba - Oğuzhan - Babel - Talisca - Adriano ve Cenk Tosun şeklinde.



Lyon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?



Lyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:05'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek. Lyon Beşiktaş maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



 



kaynak:hürriyet








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