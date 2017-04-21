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lyon başkanı aulas'tan flaş itiraf!

LYON BAŞKANI AULAS'TAN FLAŞ İTİRAF!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'ı penaltılar sonucu 7-6 yenerek yarı finale çıkan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas açıklamalarda bulundu.

Tarih : 21 Nisan 2017, 11:59
Puan Ver : Lyon Başkanı Aulas'tan Flaş İtiraf!(6/10)5


Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon başkanı "İki harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdi bu iki takım. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular. Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz" dedi.Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti:



"İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Öğlen Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar gerçekten. Her şey mükemmeldi"



 



kaynak:sabah








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