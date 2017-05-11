

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak takımları belirleyecek olan yarı final maçları bu akşam oynanacak. Ajax-Lyon ve Manchester United-Celta Vigo arasında oynanacak maçlara dair detaylar şöyle...







LYON-AJAX







Ajax, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Lyon'a konuk olacak. TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.







MANCHESTER UNITED-CELTA VIGO







İlk karşılaşmada Celta Vigo'yu 1-0 yenen Manchester United rakibini sahasında ağırlayacak. 22.05'te başlayacak karşılaşma Tivibuspor 2'den naklen yayınlanacak.







UEFA Avrupa Ligi finali, 24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynanacak.







kaynak:sabah