LYON-AJAX MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!
UEFA Avrupa Ligi finaline bir adım kaldı. İşte yarı final maçlarının başlayacağı saatler ve yayınlanacakları kanallar...
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak takımları belirleyecek olan yarı final maçları bu akşam oynanacak. Ajax-Lyon ve Manchester United-Celta Vigo arasında oynanacak maçlara dair detaylar şöyle...
LYON-AJAX
Ajax, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Lyon'a konuk olacak. TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED-CELTA VIGO
İlk karşılaşmada Celta Vigo'yu 1-0 yenen Manchester United rakibini sahasında ağırlayacak. 22.05'te başlayacak karşılaşma Tivibuspor 2'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynanacak.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar