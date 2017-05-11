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lyon-ajax maçı şifresiz yayınlanacak!

LYON-AJAX MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

UEFA Avrupa Ligi finaline bir adım kaldı. İşte yarı final maçlarının başlayacağı saatler ve yayınlanacakları kanallar...

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:15
Puan Ver : Lyon-Ajax Maçı Şifresiz Yayınlanacak!(6/10)8


UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak takımları belirleyecek olan yarı final maçları bu akşam oynanacak. Ajax-Lyon ve Manchester United-Celta Vigo arasında oynanacak maçlara dair detaylar şöyle...



LYON-AJAX



Ajax, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Lyon'a konuk olacak. TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



MANCHESTER UNITED-CELTA VIGO



İlk karşılaşmada Celta Vigo'yu 1-0 yenen Manchester United rakibini sahasında ağırlayacak. 22.05'te başlayacak karşılaşma Tivibuspor 2'den naklen yayınlanacak.



UEFA Avrupa Ligi finali, 24 Mayıs 2017 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynanacak.

 



kaynak:sabah








Etiketler: Lyon-Ajax  Maçı  Şifresiz  Yayınlanacak    haber

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