LUNAPARK'TA FACİA! EĞLENCELERİ KABUSA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta insanların bindiği ateştopu oyuncağı arızalanarak demirlere çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dün açılan lunaparkta olaydan sonra tüm oyuncaklar kapatıldı.
İNSANLARIN BİNDİĞİ ATEŞTOPU OYUNCAĞI ARIZALANARAK DEMİRLERE ÇARPTI
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta insanların bindiği ateştopu oyuncağı arızalanarak demirlere çarptı.
OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı. Yetkililer, ateştopu denen oyuncağın sıralarından birinin koptuğunu söyledi. Dün açılan lunaparkta olaydan sonra tüm oyuncaklar kapatıldı.
Kaynak: haberinburada
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