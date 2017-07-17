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lunaparkta elma kurdu devrildi! 2 ölü 4 yaralı !

LUNAPARKTA ELMA KURDU DEVRİLDİ! 2 ÖLÜ 4 YARALI !

Kırşehir'de lunaparkta elma kurdu olarak bilinen eğlence treni, devrildi. Trene oğluyla birlikte binen V.İ. yaşamını yitirirken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Lunaparkta Elma Kurdu Devrildi! 2 Ölü 4 Yaralı !(8/10)6


Kırşehir'de bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Elma kurdu olarak bilinen eğlence treni, arka vagonunun piminin çıkması sonrası yaptığı geri hareketle devrildi.



OĞLUYLA TRENE BİNDİ, YAŞAMINI YİTİRDİ



Kazada oğlu Y.İ. ile aynı vagonda olan V.İ., M.E., B.E., Y.İ. yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan V.İ., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babası ile aynı vagonda olan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



 



LUNAPARK İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI



Lunaparkta aynı vagonun ön kısmında olan Mehmet isimli bir kişi, hastanede İHA'ya yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı:



"Çocuklar ve gençler için bilinen tren boşa çıktı ve geri geri gitti. Vagon geri düştü. Çok da yaralı var. Benim çocuğum da yaralandı. Acil serviste bekliyorum" dedi. Yaşanan olay sonrası lunapark işletmenleri gözaltına alınırken, polis tarafından eğlence mekanı kapatıldı.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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