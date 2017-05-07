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LUNAPARKTA ASANSÖR YERE ÇAKILD!


LUNAPARKTA ASANSÖR YERE ÇAKILD!
Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:17
Puan Ver : Lunaparkta Asansör Yere Çakıld!(9/10)13


Konya'da lunaparktaki serbest düşüş aracı olarak da bilinen asansörün halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı. Asansörün halatının 2 metre yükseklikteyken kopmuş olması ise olası facianın önüne geçti.



Olay, Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Akşam saatlerinde eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar l parkta bulunan serbest düşüş aracına bindi.



Asansör olarak da bilinen araç yükselmeye başladığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle halatı koptu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten sonra halatı kopan asansörde bulunan ve oturdukları korumalı koltuklarla yere çakılan 17 kişiden 10'u çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.





 



 



 



kaynak:milliyet






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