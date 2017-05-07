

Konya'da lunaparktaki serbest düşüş aracı olarak da bilinen asansörün halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı. Asansörün halatının 2 metre yükseklikteyken kopmuş olması ise olası facianın önüne geçti.







Olay, Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Akşam saatlerinde eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar l parkta bulunan serbest düşüş aracına bindi.







Asansör olarak da bilinen araç yükselmeye başladığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle halatı koptu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten sonra halatı kopan asansörde bulunan ve oturdukları korumalı koltuklarla yere çakılan 17 kişiden 10'u çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.



















kaynak:milliyet