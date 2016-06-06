

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan lunaparkta eğlenmek için ‘Crazy Dance' adlı oyuncağa binen bir genç kız, emniyet kemerinin kopması sonucu oyuncaktan fırlayarak yaralandı.







Oyuncağın etrafında çevrili korkulukların da yerinden söküldüğü olay sonrası eğlenmeye gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Lunaparktaki olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.







Olay yerine gelen ekipler, oyuncaktan düşen genç kız ve korkulukların üstüne düştüğü iddia edilen 2 kişiye olay yerinde müdahale etti. Genç kız müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.