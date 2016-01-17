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lumia 640 windows 10 güncellemesi almaya başladı!

LUMİA 640 WİNDOWS 10 GÜNCELLEMESİ ALMAYA BAŞLADI!

Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemi Windows 10 Mobil, eski cihazlara gelmeye başladı. Nisan 2015'te piyasaya çıkan Lumia 640 için güncelleme dağıtılmaya başlandı. Lumia camiasında bu bir ilk. Lumia 640 Windows 10 ile birlikte sahiplerini sevindirecek.

Tarih : 17 Ocak 2016, 15:18
Puan Ver : Lumia 640 Windows 10 Güncellemesi Almaya Başladı!(9/10)14


Microsoft Lumia 640 Windows 10 güncellemesini almaya başladı. Windows 10 Mobil güncellemesi dağıtımlarına başlandı.



Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemi Windows 10 Mobil, eski cihazlara gelmeye başladı. Nisan 2015'te piyasaya çıkan Lumia 640 için güncelleme dağıtılmaya başlandı. Lumia camiasında bu bir ilk. Lumia 640 Windows 10 ile birlikte sahiplerini sevindirecek.



Lumia 640 Windows 10 Mobil güncellemesi



Microsoft, Windows 10 Mobil güncellemeleri konusunda sözünü tuttu ve geriye dönük cihazlara güncelleme dağıtmaya başladı. Güncelleme alan ilk model Lumia 640'ın 4G LTE uyumlu versiyonu oldu. Polonya'da başlayan dağıtım önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de sıçrayacak. Dağıtım ilk etapta Avrupa ülkeleri arasında yapılacak. Güncellemenin yayınlanacağı ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Lumia 640 Windows 10 güncellemesi 02177.00000.15184.36002 yapım numarasıyla dağıtılıyor. Lumia 640 çok popüler bir cihaz olmasa da Windows 10 Mobil güncellemesinin dağıtıldığı ilk telefon olması sebebiyle artık önemli hale geldi.



Şimdilik güncellemeden sadece T-Mobile Polonya müşterileri faydalanabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde tüm versiyonlara bu güncelleme dağıtılmaya başlanacak. Sonrasında ise daha eski ve Nokia'dan kalan Lumia modellerine güncelleme dağıtılması bekleniyor. 1 GB ve üzeri RAM'e sahip olan çoğu Lumia akıllı telefon Windows 10 Mobil işletim sistemiyle yenilecek.



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