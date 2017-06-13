Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

lükste alman rekabeti kızışıyor

LÜKSTE ALMAN REKABETİ KIZIŞIYOR

Volkswagen'in ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni modeli Arteon, lüks segmente iddialı bir giriş yaptı. Arteon, lüks Alman markalarıyla rekabet edecek

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:21
Puan Ver : Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor(5/10)2


Alman otomotiv devi Volkswagen, CC modeliyle başlattığı lüks segment atağında Arteon ile yeni bir sayfa açtı. İlk olarak Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arteon, Alman markalarının hakim olduğu lüks otomobil pazarında rekabet edecek. Lüks sınıf trendlerini değiştirme iddiasındaki Arteon'un 2.0 TDI SCR 150 bg DSG motor seçeneği Elegance donanımında 278 bin TL'den satışa sunuluyor. 2.0 TDI SCR 240 bg 4M DSG motor seçeneği ise Elegance ve R-Line donanımlarında 309 bin TL anahtar teslim fiyatıyla alınabiliyor.

Arteon, uzun aks mesafesi, coupe otomobilleri andıran fastback tasarımı ve geniş açılan bagaj kapağıyla klasik sedanlardan daha fazla iç alan ve esneklik sunuyor. Teknolojisi ve yepyeni asistan sistemleriyle dikkat çekiyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Lükste  Alman  Rekabeti  Kızışıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER