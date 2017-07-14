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LÜKSENBURG'TAN TOKAT'A SADECE DİŞLERİNİ ALMAK İÇİN GELDİLER


Lüksenburg'tan Tokat'a sadece dişlerini almak için geldiler
Tarih : 14 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Lüksenburg'tan Tokat'a Sadece Dişlerini Almak İçin Geldiler(9/10)5

Lüksemburg'dan yaban domuzu avlamak için Tokat'a gelen Max Paul Leon Bofferding, Tom Jean Joseph Wersandt ve Michell Wersandt isimli avcılar 350 kilo ağırlağında ve 25 santimetre diş uzunluğuna sahip yaban domuzunu avlayarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Av süresince 12 yaban domuzu vuran avcılar, domuzların sadece dişlerini alması dikkat çekti.

AV SÜRESİNCE 12 YABAN DOMUZU AVLADILAR

Lüksemburglu avcılar Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra belirlenen av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü. Av süresince 12 yaban domuzu vuran yabancı avcıların vurduğu yaban domuzlarından biri büyüklüğü ile dikkat çekti.

10 YAŞINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

10 yaşında olduğu değerlendirilen 350 kilogram ağırlığa, 25 santimetre diş uzunluğuna sahip yaban domuzu büyük ilgi gördü.

SADECE DİŞLERİNİ ALDILARAvcılar vurdukları domuzun başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcıların vurduğu domuzların sadece dişlerini alıp götürdükleri belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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