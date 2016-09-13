LÜKSEMBURG: MACARİSTAN'I AB'DEN ATALIM
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Macaristan'ın Avrupa'nın temel değerlerinde aykırı davranmaktan ötürü Avrupa Birliği'nden atılmasını istedi.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Almanya'nın Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın geçici ya da en kötü durumda kalıcı biçimde AB'den çıkarılması gerektiğini kaydetti.
AB'nin temel değerlerinin Macaristan tarafından ağır bir şekilde ihlalini kabul edemeyeceklerini belirten Asselborn, "Macaristan gibi her kim savaş sığınmacılarına karşı duvar örerse ya da her kim basın ve adalet özgürlüğünü ihlal ederse AB'den dışlanmalıdır." ifadelerini kullandı
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