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lüksemburg: macaristan'ı ab'den atalım

LÜKSEMBURG: MACARİSTAN'I AB'DEN ATALIM

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Macaristan'ın Avrupa'nın temel değerlerinde aykırı davranmaktan ötürü Avrupa Birliği'nden atılmasını istedi.

Tarih : 13 Eylül 2016, 15:30
Puan Ver : Lüksemburg: Macaristan'ı Ab'den Atalım(8/10)6


Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Almanya'nın Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada,  Macaristan'ın geçici ya da en kötü durumda kalıcı biçimde AB'den çıkarılması  gerektiğini kaydetti.



AB'nin temel değerlerinin Macaristan tarafından ağır bir şekilde  ihlalini kabul edemeyeceklerini belirten Asselborn, "Macaristan gibi her kim  savaş sığınmacılarına karşı duvar örerse ya da her kim basın ve adalet  özgürlüğünü ihlal ederse AB'den dışlanmalıdır." ifadelerini kullandı








Etiketler: Lüksemburg  Macaristan  I  Ab  Den  Atalım    haber

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