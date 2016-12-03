Muğla'nın Datça İlçesi'nde, polisin lüks bir villaya yaptığı uyuşturucu baskınında, Türkiye'de ender olarak görülen, yiyen kişilerde halüsinasyonlar gördüren zehirli mantar türü olan ve 'Sihirli Mantar' olarak adlandırılan Magic Mashroom ele geçirdi.



Muğla'nın Datça İlçesi'nde, polisin lüks bir villaya yaptığı uyuşturucu baskınında, Türkiye'de ender olarak görülen, yiyen kişilerde halüsinasyonlar gördüren zehirli mantar türü olan ve 'Sihirli Mantar' olarak adlandırılan Magic Mashroom ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda lüks villaya baskın düzenlendi. Villada yapılan aramada, özel ışık, ısı ve havalandırma sistemleri (vantilatörü, baca sistemi, ayarlı klima, ağ düzeneği), ısı ayarlamakta kullanılan termometre, tohumlar, hormon ilaçları ile alüminyum kaplı fermuarlı özel bez elbise dolapları içerisinde oluşturulmuş iki serada 29 kök hint keneviri bitkisi, bir adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı, 19 gram kubar esrar maddesi, bir adet esrarlı sigara ve 3 gram toz esrar ele geçirildi.











kaynak:sözcü