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lüks villada korku dolu dakikalar

LÜKS VİLLADA KORKU DOLU DAKİKALAR

Beykoz'da site içindeki villaya gelen yüzleri maskeli 5 kişi, evde bulunan anne ve oğlunu el ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 3 bin dolar, ziynet eşyaları ve anahtarını aldıkları cip çalarak kaçtı.

Tarih : 30 Ocak 2016, 11:22
Puan Ver : Lüks Villada Korku Dolu Dakikalar(9.4/10)11


Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Beykoz'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı villaya gelen yüzleri maskeli 5 kişi, villadaki köpeğin dışarı çıkması için açık bırakılan evin arka bahçe kapısını fırsat bilerek içeri girdi.



Şüpheliler, evin salonunda oturan bir kadını, el ve ayaklarından ip ve koli bandıyla bağlayarak etkisiz hale getirdi. Evde bir kişinin daha olduğunu fark eden soyguncular, onu da aynı yöntemle etkisiz hale getirdi. Soyguncular, buldukları kasa boş çıkınca kadının yatak odasına girip, masanın üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin dolar para ve piyasa değeri yüksek olduğu öğrenilen 4 kol saati ile bir otomobil anahtarını alarak otoparka yöneldi. Soyguncular, otoparkın otomatik kapısı açılmayınca yine ev sahibine ait bir başka aracı alarak olay yerinden kaçtı.








Etiketler: Lüks  Villada  Korku  Dolu  Dakikalar    haber

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