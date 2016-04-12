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lüks rezidansta çifte ölüm!

LÜKS REZİDANSTA ÇİFTE ÖLÜM!

İstanbul Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Ökkeş Büyükkayık, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ebru Çelik'i (28) rezidans dairesinde silahla öldürdü. Zanlı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:13
Puan Ver : Lüks Rezidansta Çifte Ölüm!(5/10)2


İstanbul Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Ökkeş Büyükkayık, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ebru Çelik'i (28) rezidans dairesinde silahla öldürdü. Zanlı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, polis olay yerinde silah ile iki adet boş kovan buldu.



Suç aleti silah ve kovanlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Büyükkayık ve çocuğunun annesi Çelik'in cesetleri ise Adli Tıp'a gönderildi. Polis, olayla ilgili kamera görüntülerini inceliyor.








Etiketler: Lüks  Rezidansta  Çifte  Ölüm    haber

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