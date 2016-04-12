LÜKS REZİDANSTA ÇİFTE ÖLÜM!
İstanbul Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Ökkeş Büyükkayık, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ebru Çelik'i (28) rezidans dairesinde silahla öldürdü. Zanlı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
İstanbul Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Ökkeş Büyükkayık, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ebru Çelik'i (28) rezidans dairesinde silahla öldürdü. Zanlı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, polis olay yerinde silah ile iki adet boş kovan buldu.
Suç aleti silah ve kovanlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.
Büyükkayık ve çocuğunun annesi Çelik'in cesetleri ise Adli Tıp'a gönderildi. Polis, olayla ilgili kamera görüntülerini inceliyor.
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