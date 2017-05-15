LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARININ DEPOSUNA BASKIN
Bursa'da, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir depo ve işyerine yapılan baskında lüks marka otomobillere ait, 12 numaraları silinmiş iskelet halinde şase, 5 numaraları kazınmış otomobil motoru, 57 motor beyni ele geçirildi.
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir ev, bir işyeri ve bir depoya baskın yapıldı.
kaynak:milliyet
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