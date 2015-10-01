

İstanbul Güven Timleri son günlerin en ilginç hırsızlık olayını aydınlattı. Halkalı Arena Park AVM'de bir kadın müşterinin çantasının çalındığı şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.







KÜÇÜK ÇOCUK ÇALIYOR







Güven Timleri hırsızlık yapılan mağazanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında bir reyonda asılı bulunan kadın müşterinin çantasını müşteri kılığındaki iki kadının perdeleme yaptığı küçük bir çocuğun da çantayı alarak hızla uzaklaştığı görüldü.