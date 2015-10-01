LÜKS DÜŞKÜNÜ KIZLARIN OYUNU...
İki genç kadın 12 yaşındaki komşu çocuğunu kandırıp mağazalardan hırsızlık yaptırdı. AVM'lerde beğendikleri kıyafetleri çocuğa çaldıran Nasibe E. ve Deniz B. güvenlik kameralarından kaçamadı.
İstanbul Güven Timleri son günlerin en ilginç hırsızlık olayını aydınlattı. Halkalı Arena Park AVM'de bir kadın müşterinin çantasının çalındığı şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK ÇALIYOR
Güven Timleri hırsızlık yapılan mağazanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında bir reyonda asılı bulunan kadın müşterinin çantasını müşteri kılığındaki iki kadının perdeleme yaptığı küçük bir çocuğun da çantayı alarak hızla uzaklaştığı görüldü.
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