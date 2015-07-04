

Sarı-kırmızılı kulüp, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Lukas Podolski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Antalya'da tatil yapan Alman futbolcu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman ile birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'na gelişinde coşkuyla karşılandı.Özel uçakla İstanbul 'a gelen Lukas Podolski, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar, Podolski'ye sarı-kırmızı atkı verdi. Uçaktan inişi sırasında Podolski'ye havalimanı çalışanları da büyük ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.







Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alman oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere havalimanından ayrıldı.







Galatasaray Kulübü'nün 30 yaşındaki yıldız ile bu akşam resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.







BORSA'YA BİLDİRİLDİ







Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Arsenal ile Lukas Josef Podolski'nin transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup oyuncu sabah İstanbul'a gelip ardından sağlık kontrolünden geçecektir. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" ifadelerine yer verildi.