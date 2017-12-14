LUKAS PODOLSKİ BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRDI
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi hakkında "Bayern iki maçta da yenerek tur atlar" deyince çarşı karıştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih hakkında açıklamalarda bulundu.
Siyah beyazlıları desteklemeyeceğini açıklayan Podolski'nin açıklamaları Beşiktaşlı taraftarlar arasında tepki çekti.
"BAYERN İKİ MAÇTA DA YENER"
İşte Podolski'nin siyah beyazlıları kızdıran o mesajı;
Bir Galatasaraylı ve eski bir Bayern oyuncusu olarak Beşiktaş'ı desteklememi beklemiyorsunuz herhalde. Bayern, Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek eler.
Kaynak: haberinburada
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