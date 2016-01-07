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luis enrique arda'dan memnun

LUİS ENRİQUE ARDA'DAN MEMNUN

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Kral Kupası'nda Espanyol'a karşı oynanan maçta ilk defa forma şansı bulan Arda Turan ve Aleix Vidal'ı övdü.

Tarih : 07 Ocak 2016, 09:29
Puan Ver : Luis Enrique Arda'dan Memnun(6/10)8


İspanya Kral Kupası son 16'lar ilk maçında Espanyol karşısında elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Arda ve Aleix'in oyunları hoşuma gitti. Arda çözümler buldu ve oyunu kanatlara taşıdı. Aleix de iyi bir süre aldı" dedi.



Enrique, Andres İniesta için ise "Xavi gibi futbolu sahada inanılmaz okuyor. Arkasında kim olduğunu görme yeteneğine sahip onun gibi başka bir futbolcu yok. Mükemmel bir futbolcu. Onun gibisi bir daha gelmez" yorumunda bulundu.








Etiketler: Luis  Enrique  Arda  Dan  Memnun    haber

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