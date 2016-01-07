

İspanya Kral Kupası son 16'lar ilk maçında Espanyol karşısında elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Arda ve Aleix'in oyunları hoşuma gitti. Arda çözümler buldu ve oyunu kanatlara taşıdı. Aleix de iyi bir süre aldı" dedi.







Enrique, Andres İniesta için ise "Xavi gibi futbolu sahada inanılmaz okuyor. Arkasında kim olduğunu görme yeteneğine sahip onun gibi başka bir futbolcu yok. Mükemmel bir futbolcu. Onun gibisi bir daha gelmez" yorumunda bulundu.