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Lüferin Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor

LÜFERİN FİYATI GRAM ALTINLA YARIŞIYOR

Çanakkale'de, av yasağının sona ermesine rağmen balıkçı tezgahlarında kilosu 150 liradan satılan lüfer, 153 liradan satılan gram altınla yarışıyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Lüferin Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor(7/10)3

Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki balık azlığı gibi nedenlerden, balık fiyatları cep yakıyor. Hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki aşırı balık azlığı satıcıların da balık fiyatlarını gören vatandaşın da keyfini kaçırıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer, 150 liradan tezgahlarda satılıyor. Lüferin fiyatı 153 liradan satılan gram altınla yarışıyor.

"VATANDAŞ ALTIN MI SATIYORSUNUZ DİYE TEPKİ GÖSTERİYOR"

Çanakkale'de 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Balık sezonu 1 Eylül'de açıldı. Beklenen bolluk başlamadı. Palamut bir ara biraz bolluk yaptı. Tezgahlarda 5 lira, 7 lira ve 10 lira civarında satıldı. Daha sonra tekrar fiyatlar yükseldi ve palamut 20 lira ile 35 liraya kadar çıktı. Balıkta bu sezon beklenen bolluk yaşanmadı. Hamsi şu anda 20 lira, 10 gün önce 10-15 lira civarında satılıyordu. İstavrit 10 lira. Bu sezon çinekop ve sarıkanat yok. Lüfer var ama kilosu 150 lira. Lüferin fiyatı çok yüksek. Lüferin fiyatında bu saatten sonra bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum; artış olur, düşüş olmaz. Lüfer almak isteyen vatandaşlar 150 lira olduğunu duyunca çeyrek altın mı satılıyor diye bize tepki gösteriyor. Bizim elimizde olan bir şey yok. Keşke bol olsa diyoruz ama olmuyor" dedi.

"BALIKÇILAR LÜFER BULAMIYOR"

14 yıldır balıkçılık yapan İsmail Karakulak da "Balık fiyatları yüksek. Tezgahlarda şu anda lüfer kilosu 150 liradan satılıyor. Eğer bollaşırsa kilosu 70 liraya, 50 liraya düşebilir ama şu anda oltacılarla ya da teknecilerle konuştuğumuzda lüferin az olduğunu teyit ediyorlar. Vatandaşlar da lüferin kilosunu duyunca, 150 liraya lüfer olur mu diyor?" ifadelerini kullandı.

Diğer balık çeşitlerinden çipura 30 TL, tekir 40 TL, hamsi 20 TL, mezgit 35 TL, kolyoz 25 TL, istavrit 10 TL, uskumru 35 TL, kupa 15 TL, sardalya 10 TL, karides 30 TL, levrek 40 TLve palamut 30 TL'den satılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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