Lucid Motors, birçok kişinin dikkatini üzerine çeken Lucid Air isimli elektrikli aracı ile piyasayı sarsmaya geliyor. En çok dikkat çeken durumda 165 bin dolar fiyat etiketi olarak göze çarpıyor.



Lucid Motors, birçok kişinin dikkatini üzerine çeken Lucid Air isimli elektrikli aracı ile piyasayı sarsmaya geliyor. En çok dikkat çeken durumda 165 bin dolar fiyat etiketi olarak göze çarpıyor.



Yakın zamanda özel bir test aşaması düzenleyen Lucid Motors, yaptığı etkinliklerle Air ismine sahip modeli hakkında bilgi aktarmıştı. Firma 2019 yılı için 250 adet civarı bir satış rakamı öngörüyor.



Arizona sınırlarında 700 milyon dolar yatırımla kurulacak olan fabrika, 2018 yılı içerisinde belirli miktarda üretim yapılacağı öngörülüyor. 2019 yılı için ise 250 adet civarı bir Air modeli satışı beklenen hedefler arasında. Yüksek teknolojilere sahip elektrikli araç 165 bin dolar fiyat etiketiyle kullanıcısına ulaşmayı bekleyecek.



1.000 beygirin üstünde bir güce sahip olması istenen model, 0-60 mph (96 km/h) hızlanmasının 2,5 saniyede çıkabilmesi ve 130 kWh kapasiteye sahip batarya ile tek bir şarj olarak 400 mil (643 km) menzil sunması umulan en önemli performans olarak göze çarpıyor.



Sonuç olarak ilerleyen dönemde firmanın yapacağı stratejik hamlelerle kendini çok daha etkin bir konuma getireceğini söylemek yanlış olmaz.



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