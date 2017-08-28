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Lucescu'nun Yardımcısı Tayfur Havutçu: Oğuzhan'ı Taktik Anlayış Nedeniyle Almadık

LUCESCU'NUN YARDIMCISI TAYFUR HAVUTÇU: OĞUZHAN'I TAKTİK ANLAYIŞ NEDENİYLE ALMADIK

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu, "2 maçta farklı taktik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan'ı kadroya çağırmadık." dedi.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Lucescu'nun Yardımcısı Tayfur Havutçu: Oğuzhan'ı Taktik Anlayış Nedeniyle Almadık(10/10)6

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası elemelerinde 2 ve 5 Eylül'de Ukrayna ve Hırvatistan ile çok kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım'da, cuma günü aday kadronun açıklanmasının ardından 1 numaralı gündem maddesi Oğuzhan Özyakup'un davet edilmemesi olmuştu.

Eleştirilerin odak noktasında Mircea Lucescu vardı. Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu ise HaberTürk'e konuştu. Oğuzhan'ın taktik gereği kadroya alınmadığını belirten Havutçu şunları söyledi:

"FARKLI TAKTİK ANLAYIŞLA OYNAYACAĞIZ"

"Hocamız Oğuzhan'ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü. Oğuzhan'ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı taktik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan'ı çağırmadık. Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır."

Son derece formsuz olan ve eleştirilen Ozan ile Galatasaray'da forma şansı bulamayan Selçuk İnan'ın kadroya çağrılıp, Oğuzhan'ın taktiği gereği alınmaması futbol severlerde şaşkınlık yarattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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