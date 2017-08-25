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LUCESCU,EMRE BELÖZOĞLU'NU 3 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRDI


Lucescu,Emre Belözoğlu'nu 3 Yıl Aradan Sonra Milli Takım'a Çağırdı
Tarih : 25 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Lucescu,Emre Belözoğlu'nu 3 Yıl Aradan Sonra Milli Takım'a Çağırdı(9/10)5

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de ise Hırvatistan ile oynanacak maçlar için 26 kişilik aday kadro belirledi.

Rumen teknik adam, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a aday kadroda yer verdi.

EMRE BELÖZOĞLU 3 YIL SONRA DÖNDÜ

Lucescu, son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılan deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nu da 3 yıl aradan sonra aday kadroya dahil etti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP LİSTE DIŞI KALDI

Deneyimli teknik direktör, haziran ayında açıklanan aday kadroda bulunan Galatasaraylı Ahmet Yılmaz Çalık, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler, Kayserispor'dan Deniz Türüç, Deportivo la Coruna'dan Emre Çolak, Trabzonspor'dan Olcay Şahan ile Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u milli takıma davet etmedi. Lucescu, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ile henüz bir kulüple anlaşamayan Volkan Şen'i de kadroya almadı.

Kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray, Borussia Dortmund ve Trabzonspor'dan üçer, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den ikişer, Bursaspor, Milan, Fortuna Düsseldorf, Roma, Malaga, Freiburg, Barcelona, Villarreal ve Wolfsburg'dan birer oyuncu kendine yer buldu.

İŞTE ADAY KADRO

Milli takımın 26 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cenk Gönen (Malaga), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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