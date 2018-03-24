LUCESCU'DAN OLAY HAREKET! BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
Mircea Lucescu, maç sonunda İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'neill'in basın toplantısını uzun tutuğunu savunarak, duruma tepki gösterdi ve basın toplantısına katılmadı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu basın toplantısına katılmadı. Lucescu'nun basın toplantısına katılmamasının nedeni olarak, maçtan sonra İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'neill'in toplantısını uzatması olarak gösterdi. Basın açıklamasını yapmayan Mircea Lucescu, karma alanda bulunan basın mensuplarına maçla ilgili kısa bir açıklama yaparak Antalya Stadyumu'ndan ayrıldı.
"TAKIM İSTEDİĞİMİ YAPTI"
Çok iyi bir maç çıkardıklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ekip istediğimi yaptı ve oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı biraz daha iyiydi. Maç boyunca 9 kez kaleye şut çektik. İkinci yarıy ise oyuncu değişikliklerinden dolayı da birazcık oyunu hakimiyetini kaybettik ama iyiydik. Ben çok mutluyum, böyle devam etmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Karadağ maçı var. O da çok önemli, bu akşamki oyunumuzun konformasyonu olarak gelecek maçta da aynı şekilde aynısını yapmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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