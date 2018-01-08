LUCESCU'DAN GALATASARAY'A ZİYARET
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın kampını ziayeret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.
FATİH TERİM İLE BİR ARAYA GELDİ
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Dev Hastane Halka Arzdan 500 Milyon Lira Bekliyor
- Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı
- Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu
- 2 Günde Yerle Bir Oldu! Nakliyeciler Sitesi'nin Yıkımı Tamamlandı
- Mhp'den Yaşlılık Maaşı İçin Yüzde 40 Zam Teklifi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar