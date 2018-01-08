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Lucescu'dan Galatasaray'a ziyaret

LUCESCU'DAN GALATASARAY'A ZİYARET

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın kampını ziayeret etti.

Tarih : 08 Ocak 2018, 23:50
Puan Ver : Lucescu'dan Galatasaray'a Ziyaret(10/10)6

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.

FATİH TERİM İLE BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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