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lucescu trabzonspor için geliyor

LUCESCU TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e UEFA Kupası dahil çok sayıda kupa kazandıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Muharrem Usta'nın başkan seçilmesi halinde Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Tarih : 02 Aralık 2015, 09:39
Puan Ver : Lucescu Trabzonspor İçin Geliyor(9/10)8


Trabzonspor'a, 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak kongre öncesinde bomba gibi bir haber geldi…



Mircea Lucescu'nun Türkiye temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen teknik adamın Türkiye'ye gelerek bordo mavililerle masaya oturacağını söyledi.



Önceki gün katıldığı bir televizyon programında Lucescu ile bizzat görüştüğünü ve Trabzon'a gelmeye sıcak baktığını açıklayan Trabzonspor başkan adaylarından Muharrem Usta, başkan seçilmesi halinde Rumen hocanın ilk tercih olacağını belirtmişti. Usta'nın bu açıklamalarından sonra heyecan yaratan haber Lucescu'dan geldi.








Etiketler: Lucescu  Trabzonspor  İçin  Geliyor    haber

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