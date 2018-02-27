LUCESCU, TFF 2. LİG KARMALARININ MAÇINI İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımların maçını izledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların karşı karşıya geldiği maçı izledi.
Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı.
BİRÇOK TFF YÖNETİCİSİ MAÇI TAKİP ETTİ
Maçı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, altyapı milli takımlarının teknik direktörleri, TFF bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp ve futbolcu temsilcisi de takip etti.
A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada kırmızı takım ile beyaz takım 2-2 berabere kaldı.
Organizasyonda yarın da Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmalar karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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