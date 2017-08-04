Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu ile resmi sözleşme imzaladı.

"TEMASIMIZ 31 TEMMUZ'DA OLDU"

Lucescu'nun geliş sürecini anlatan Demirören, "Fatih hocayla geçen sürenin ardından Lucescu ile yeni bir döneme başladık. Biz hocamızla 13 yıl önce çalışacaktık, kısmet bugüneymiş. Lucescu ile çok ani bir konuşma ile hallettik. Benim kendisi ile temasım 31 Temmuz öğleden sonra olmuştur. Kariyeri ve kişiliği ile 13 seneden bu yana sürekli Türkiye'ye gelmesi konuşulan bir isim kendisi." dedi.

ALZHEİMER SORUSUNU SORDURTMADI

Sahibi olduğu Vatan Gazetesi'nde spor müdürü İbrahim Seten'in "Lucescu, alzheimer" sözüne de tepki gösteren Demirören, "Bu konu hakkında burada soru sormayın, kimin yazdığını da biliyorum, insanlar hata yapabilir" dedi. Lucescu ise soruyu soran Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'ye tepki göstererek, "Kaç yaşındasınız? 48. Birlikte yan yana duralım ve fotoğraf çektirelim isterseniz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in tazminat maddesine de açıklık getiren Demirören, "Hocamızla yollarımızı ayırdık, kendisi ile görüşeceğiz. Tazminat konusunda, yönetim kurulumuz ile konuşacağız ve kendisine ileteceğiz" şeklinde konuştu.

"UMARIM FATİH TERİM, GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇER"

Fatih Terim hakkında da konuşan Lucescu, "Bu teklifi kabul etmemde Türk insanlarının sevgisi etken oldu. Beşiktaş ve Galatasaray da çalıştım, bundan sonra da Fenerbahçe taraftarının da bana sevgi, sempati duyacağını düşünüyorum; onlar da yanımda olacak. Şu anda çok önemli bir görevdeyim ve bu prestij açısından da çok önemli. Sayın Fatih Terim'e teşekkür ediyorum, sanki hayatlarımız birbirini takip ediyor. Fatih Terim'i çok seviyorum, büyük saygı duyuyorum, kendisinin de aynı şekilde benimle ilgili bu düşünceleri olduğunu biliyorum. Umarım Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçer" ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

A Milli Takımı bırakan Arda Turan ile görüşeceğini ifade eden Lucescu, "Milli takımı takip etmeye çalıştım. Bazı oyuncularla sorun yaşandığını biliyorum. Benim amacım, bütün oyuncuları bu ülkeye hizmet etmelerini sağlamak ve o sorumluluktan olmalarına yol açmak. Arda Turan ile tabii ki görüşeceğim, ona telefon açacağım. Türk taraftarların ne kadar duygusal olduklarını da biliyorum. Arda Turan'ın acı çektiğini görebiliyorum, Milli Takım'ın da ona ihtiyacı var, aynı şekilde Arda Turan'ın da Milli Takım'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I REDDETTİM, ÇÜNKÜ..."

A Milli Takım ile sözleşme imzalayan Lucescu, "Türkiye'ye belki daha önce gelmeliydim. 4 yıl boyunca hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile önemli başarılar elde ettik. Yine aynı başarıları elde edeceğimi düşündüğüm bir ülkeye gittim ve Ukrayna'da önemli bir dost edindim. TFF ile daha önce 2 kez temasım oldu, Galatasaray ile 1 kez, Beşiktaş ile de 1 kez görüştüm; sonunda da gelen teklifi kabul ettim. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna'yı terk etme kararı aldım ve Zenit'e gitme kararı aldım. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirmedik ama üç futbolcumuzu da kaybetmiştik, başkan kulüpte birçok şeyi değiştirme kararı aldı.</strong> Bir süre boyunca dinlendim ve 1.5 ay düşündükten sonra evde oturamayacağımı anladım. Bu süreden sonra Galatasaray, UEFA maçından sonra benimle temasa geçti ve takıma yardımcı olmam konusunda bir teklif yaptı; sportif direktörlük. Bu teklifi kabul etmedim. Galatasaray'a bu pozisyonda çalışmayacağımı ilettim, 31 Temmuz'da sayın başkan Demirören ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bana bu teklifi sundu. Ben sahada olmak istedim ve federasyon da bana bu yönde teklif yaptı. Sayın başkanla daha detaylı konuştuk ve projelerimizi birleştirdik. Ayın 1'inde de Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğini ilettim.Çok zor bir durumda olmamıza rağmen bu durumu kabul ettim. Başka anlamlar çıkartılmasın diye bu kadar uzun sürede anlatmayı tercih ettim, her şey çok uzun sürede ilerledi. " şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada