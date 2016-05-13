Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıracak olan Mircea Lucescu'nun kararını beklerken teknik direktör havuzuna sürpriz bir isim olan Frank de Boer'i de kattı.



Riekerink'i emanetçi olarak A takımının başına getiren, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıracak olan Mircea Lucescu'nun kararını beklerken teknik direktör havuzuna sürpriz bir isim girdi: Frank de Boer...







Lucescu ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşecek olan sarı-kırmızılılar Rumen teknik adamda yaşanabilecek olumsuz gelişmelere de hazırlıklı... Lucien Favre ve Jorge Sampaoli gibi alternatif isimlerde yaşanan pürüzler nedeniyle başka teknik adamları mercek altına alan Galatasaray aradığı profile uygun isim olarak Frank de Boer'i belirledi.