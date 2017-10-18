LUCESCU, MONACO MAÇINDA TOLGAY'I BEĞENDİ: ONU MİLLİ TAKIMDA İSTİYORUM
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, milli formayı giymek için FIFA kararını bekleyen Tolgay için Beşiktaş'la görüştü, "Onu milli takımda görmek istiyorum." dedi.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu karşılaşmadaki kötü futbolu nedeniyle Şenol Güneş, dün Oğuzhan'ı yedek kulübesine çekerken, Tolgay ilk 11'de sahaya çıktı.
Karşılaşmayı izlemek için Monaco'ya gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, milli formayı giymek için FIFA'nın kararını bekleyen Tolgay için Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştü.
"TOLGAY'I MİLLİ TAKIMDA İSTİYORUM"
Görüşmede Rumen teknik adamın, "Tolgay çok kıymetli bir oyuncu, onu milli takımda görmek istiyorum. FIFA'daki dosyası için federasyon ve Beşiktaş birlikte hareket etmeli ve bu sorun bir an önce çözülmeli" dediği öğrenildi.
Tolgay Arslan, daha önce Almanya U21 milli takımında forma giydiği için UEFA tarafından Türkiye Milli Takımı'nda forma giyemeyeceği açıklanmış, Tolgay bu kararı FIFA'ya taşıyıp itiraz etmişti.
Kaynak: haberinburada
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