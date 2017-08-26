LUCESCU, MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRDIĞI VE ÇAĞIRMADIĞI İSİMLERLE TEPKİ ÇEKTİ
2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de içeride Hırvatistan'la çok önemli iki maça çıkacak A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, kadroya çağırdığı ve çağırmadığı isimlerle tepki çekti.
ARDA GERİ DÖNDÜ
Lucescu, beklendiği gibi Fatih Terim dönemindeki Kosova maçı öncesi gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı, kendisiyle yaptığı görüşmenin sonucunda yeniden Ay-Yıldızlı ekibe dahil etti. Barcelona'da bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamayan Arda'nın yanı sıra oynamayan ya da performansı kötü olan isimler de takımda şans buldu.
OĞUZHAN VE OLCAY YOK
Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan ile İsmail Köybaşı, Galatasaray ilk 11'indeki yerini kaybeden Selçuk İnan, bu sezon transfer olduğu Malaga'da henüz resmi maça çıkmayan kaleci Cenk Gönen ile onunla benzer bir durumda olan Borussia Dortmund'dan Emre Mor da aday kadrodaydı! Terim'in vazgeçilmezlerinden Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ı Milli Takım'a almayan Lucescu, genel anlamda seçimleriyle kafa karıştırdı. Milli Takım, pazartesi toplanacak ve ertesi gün Rumen hoca bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar perşembe günü ise Ukrayna'ya hareket edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar