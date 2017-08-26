2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de içeride Hırvatistan'la çok önemli iki maça çıkacak A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, kadroya çağırdığı ve çağırmadığı isimlerle tepki çekti.

ARDA GERİ DÖNDÜ

Lucescu, beklendiği gibi Fatih Terim dönemindeki Kosova maçı öncesi gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı, kendisiyle yaptığı görüşmenin sonucunda yeniden Ay-Yıldızlı ekibe dahil etti. Barcelona'da bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamayan Arda'nın yanı sıra oynamayan ya da performansı kötü olan isimler de takımda şans buldu.

OĞUZHAN VE OLCAY YOK

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan ile İsmail Köybaşı, Galatasaray ilk 11'indeki yerini kaybeden Selçuk İnan, bu sezon transfer olduğu Malaga'da henüz resmi maça çıkmayan kaleci Cenk Gönen ile onunla benzer bir durumda olan Borussia Dortmund'dan Emre Mor da aday kadrodaydı! Terim'in vazgeçilmezlerinden Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ı Milli Takım'a almayan Lucescu, genel anlamda seçimleriyle kafa karıştırdı. Milli Takım, pazartesi toplanacak ve ertesi gün Rumen hoca bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar perşembe günü ise Ukrayna'ya hareket edecek.

Kaynak: haberinburada