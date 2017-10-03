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LUCESCU, KENDİSİNİ STATTA BEKLETEN ŞENOL GÜNEŞ'E YAPACAĞINI YAPTI


Lucescu, kendisini statta bekleten Şenol Güneş'e yapacağını yaptı
Tarih : 03 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Lucescu, Kendisini Statta Bekleten Şenol Güneş'e Yapacağını Yaptı(6/10)2

İzlanda ve Finlandiya ile oynanacak maçlar için kılı kırk yaran ve en iyi kadroyu kurmak için çaba gösteren A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğukluk bir türlü dinmedi. İyi bir kadro kurmak için her teknik direktör ile görüşen, takıma almayı düşündüğü her futbolcuyla konuşan Rumen teknik adamın sadece Şenol Güneş ile irtibata geçmediği ortaya çıktı.

HİÇ ARAMADI!

Göreve gelmesinin ardından her kulüple diyaloğa girmek için çaba gösteren Lucescu, Beşiktaş'ın maçını izlemek için stada gitmiş, bunun ardından da Şenol hoca, tecrübeli teknik adamı uzun süre bekletmişti. Güneş'in bu tavrını unutmayan Ay-Yıldızlı ekibin patronu, Şenol Güneş'i hiç arayıp sormadı.

YANAL İLE ARASI İYİ

Lucescu'nun en çok konuşup, fikir almaktan zevk aldığı isim ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal... Tecrübeli çalıştırıcıdan birçok konuda bilgi alan ve öğrencilerinin durumu hakkında fikir sahibi olan Rumen çalıştırıcının, bu diyaloglar sonrasında Volkan Şen'i almaya karar verdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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