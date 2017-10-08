A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda maçının suçlusu olarak futbolcuları gösterdi, "Beklentimin çok altında kaldılar." dedi.

İzlanda karşısında alınan farklı mağlubiyetin faturası, teknik direktör Mircea Lucescu'ya çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, tecrübenin yeterli olacağını düşünüp, elindeki kadroyu bu şekilde oluşturdu. Hırvatistan karşısındaki kadrodan memnun kalan ve gençlerden çok, yıldız isimlere yönelen Rumen teknik adam, bu şekilde İzlanda'yı devirebileceğini düşündü.

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR YANILTTI

Üstelik, Luce'ye yönelik en büyük eleştiri, Mehmet Topal'ın stoper oynayıp, gerçekten bu görevi yapan Serdar Aziz'in tribünde, Ömer Toprak'ın ise kulübede olmasıydı. Karşılaşmanın ardından yöneticilerle ayaküstü sohbet eden Lucescu, bunun performanslara göre yapılan bir değerlendirme olduğunu dile getirdi.

Antalya ve Eskişehir'deki çalışmalarda futbolcuların son durumlarını gözlemlediğini dile getiren ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Maalesef tecrübelilere güvendim. Fakat beklentimin çok altında kaldılar. Bu da bize yenilgiyi getirdi" diye konuştu.

OPERASYON BAŞLIYOR, GENÇLER GELİYOR

Mircea Lucescu, artık geçici çözüm oluşturacak "pansuman" hareketler yerine geleceğe yönelik operasyonlar yapacak. Tecrübeli denilen ayaklardan ümidini kesen ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, tamamen gençlerden kurulu bir kadro oluşturacak.

Luce'nin çeşitli hazırlık maçlarıyla yeni jenerasyonun takım olmasını sağlayacağı ve bunları da 2020 Avrupa Şampiyonası için mücadele etmeyi planladığı dile getirildi

Kaynak: haberinburada