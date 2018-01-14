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Lucescu, gurbetçi yıldız ile özel görüşme yaptı

LUCESCU, GURBETÇİ YILDIZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Türk oyuncuları izlemek için Almanya'ya gitti. Lucescu, Stuttgart forması giyen Berkay Özcan ile özel olarak görüştü.

Tarih : 14 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı(8/10)4

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giyen Türk oyuncuları izlemek için Almanya'ya gitti.

Dün oynanan Stuttgart-Hertha Berlin maçını izleyen Rumen teknik adamın bugün de Borussia Dortmund-Wolfsburg ve Köln- Borussia Mönchengladbach karşılaşmalarını izlemesi bekleniyor.

MİLLİ FUTBOLCULARI İZLEMEK İÇİN PROGRAM HAZIRLADI

Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Türk oyuncuların performanslarını canlı izlemek için bu programı hazırladı..

Lucescu', Stuttgart-Hertha Berlin maçında, Ümit Milli Takım forması giyen Berkay Özcan'ı izlediği, Borussia Dortmund-Wolfsburg mücadelesinde de Ömer Toprak ve Yunus Mallı'yı takip edecek.

BERKAN ÖZCAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Lucescu, Stuttgart forması giyen ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın son oynadığı Malta ve Belçika maçı için kadroya davet edilmesine rağmen, daveti kabul etmeyen Berkay Özcan ile Almanya'da bir araya geldi.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile Stuttgart'ta, Berkay Özcan ile görüştü. Lucescu'nun görüşmede, Berkay'ın yaşadığı sorunları öğrendiği ve genç oyuncunun Türkiye adına oynayıp oynamamak istediğini sorduğu öğrenildi.

GÖRÜŞME OLUMLU SONA ERDİ

Berkay'ın da Lucescu'ya, sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım'da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi.

20 yaşındaki Berkay 1.80 boyunda ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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