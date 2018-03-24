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Lucescu gelecekten umutlu olduğunu söyledi

LUCESCU GELECEKTEN UMUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, 1-0 kazanılan İrlanda maçının ardından konuştu. Lucescu, "Bu oyun yapısı bana gelecek adına umut verdi" dedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Lucescu Gelecekten Umutlu Olduğunu Söyledi(7/10)3

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, İrlanda karşısında elde edilen galibiyetin ardından takımdan çok umutlandığını söyledi.

"GELECEK İÇİN BANA UMUT VERDİ"

Çok disiplinli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Lucescu, "Önemli bir zaferdi bizim için. İyi organize olduk, şutları atabildik. İkinci yarıda oyuncular değişince biraz ritim değişikliği oldu tabi. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz oyun organizasyonu beni umutandırdı. Bu sefer daha disiplinliydik. Herkes kendi bölgesini iyi savundu." dedi.

"OYUNU İYİ KONTROL ETTİK"

Rakibin çok sert oynadığını ama buna rağmen iyi cevap verdiklerini belirten tecrübeli teknik direktör, "Oyunu daha iyi kontrol ettik. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her şekilde savaştılar. Bazı oyun kurallarının üstünde daha sert bir şekilde bunu yaptılar." şeklinde konuştu.

"SADECE 3 GÜNÜMÜZ VAR"

Karadağ maçına hazırlanmak için sadece 3 günleri olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Giren oyuncular, oynayan oyuncular adına çok mutluyum. Karadağ da çok iyi bir ekip ve o maça hazırlanmak için 3 günümüz var." sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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