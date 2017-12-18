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Lucescu Beşiktaş'ı Öve Öve Bitiremedi: Benim Dönemimden Daha İyi

LUCESCU BEŞİKTAŞ'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ: BENİM DÖNEMİMDEN DAHA İYİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fikret Orman'la görüştü, "Bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi." dedi.

Tarih : 18 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Lucescu Beşiktaş'ı Öve Öve Bitiremedi: Benim Dönemimden Daha İyi(5/10)1

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman'la birlikte izledi. Orman'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi.

"BU BEŞİKTAŞ, BENİM DÖNEMİMDEKİ BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ"

Lucescu'nun, "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'IN DA ŞANSI VAR"

Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern Münih kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması da avantajıdır. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada bu muhteşem taraftarın da desteği ile turu geçebilir" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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