G.Saray'ın "futbol aklı" olması için teklif götürdüğü Lucescu, "Önümde 40 yılım daha yok. Artık antrenör olmak istemiyorum. Tecrübemi kullanabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum." dedi.

Mircea Lucescu'dan flaş açıklama! Galatasaray'ın Igor Tudor'un üstünde "futbol aklı" anlayışlı bir görevle konumlandırmak için bir teklif götürdüğü Mircea Lucescu, Rusya'da verdiği röportajda geleceği ile ilgli ilginç açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMDE AKTİF KARİYER OLARAK 40 YIL YOK"

Aldığı teklifleri "ilginç" bulmadığını kaydeden Lucescu, "Bazı seçenekler vardı, ancak ilginç, dikkat çekici gelmedi. Benim çalışabileceğim seviyedeki takımlar, yazın ilk günlerinde teknik direktörlerini çoktan belirlemişti. Gelen teklifler de ilgimi çekmedi. Önümde aktif kariyer olarak bir 40 yıl daha yok, gönderileceğim bir yere gitmek istemiyorum. Tecrübemi kullanabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ANTRENÖR OLMAK İSTEMİYORUM"

Artık idman sahasında olmak istemediğini belirten Lucescu, istediği teklifi alamazsa, emekli olabileceğini de kaydederken, "Artık antrenör olmak istemiyorum. İdmanlar, kadro kurmak, maçlar bana ilgi çekici gelmiyor. Benim yönetim felsefemi anlayacak takımlarla ilgileniyorum, bu önemli. Yetenekleri arayacağım bir sistem inşa edebileceğim, idman sistemini kurabileceğim, takımın gelişmesine yardım edebileceğim ve geleceğini kurabileceğim bir takım arıyorum. Ne olacağını göreceğiz. Tekrar işe dönmek için iyi seçenekler olacaktır, ancak belki de olmaz, burada bırakırım" dedi.

"AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN TEKLİF OLURSA REDDETMEM ZOR OLUR"

Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmaya sıcak baktığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Avrupa'nın en büyük 5 liginden bir teklif olursa, reddetmem zor olur. Batı ülkelerinde, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz liglerinde çalışan teknik direktörler biliniyor. Geri kalan ülkelere ise çok ilgi yok. Batı Avrupa'dan hocalar için de, Rusya zor bir dünya. Farklı kültür, farklı hayat işleyişi. Bu gerçeklere adapte olup, başarılı olan çok az hoca var" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada