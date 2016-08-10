

Sarı Kırmızılılar'ın transfer gündeminde bulunan Lucas Leiva transferi ile ilgili bilgi veren Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Lucas Leiva defteri bizim için kapandı. Leiva, geçtiğimiz gün bizzat arayarak bizden bir gün daha süre istedi. Klopp ile görüştü ancak Klopp, oyuncusunun gidişine izin vermedi. Yapılan son görüşmeden sonra, Leiva konusu bizim için artık kapanmıştır" dedi.