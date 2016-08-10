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lucas leiva defteri kapandı!

LUCAS LEİVA DEFTERİ KAPANDI!

Galatasaray, Lucas Leiva transferinden vazgeçti. Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki Lucas Leiva transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:19
Puan Ver : Lucas Leiva Defteri Kapandı!(0/10)


Sarı Kırmızılılar'ın transfer gündeminde bulunan Lucas Leiva transferi ile ilgili bilgi veren Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Lucas Leiva defteri bizim için kapandı. Leiva, geçtiğimiz gün bizzat arayarak bizden bir gün daha süre istedi. Klopp ile görüştü ancak Klopp, oyuncusunun gidişine izin vermedi. Yapılan son görüşmeden sonra, Leiva konusu bizim için artık kapanmıştır" dedi.








Etiketler: Lucas  Leiva  Defteri  Kapandı    haber

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