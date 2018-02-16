Ortadoğu turu için Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesinin öncesinde boş salonda bekletildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ortadoğu turunun Lübnan ayağında Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile biraraya geldi.

BOŞ SALONDA BEKLETİLDİ

Ortadoğu turu için Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesinin öncesinde salonda bekletildi. Tillerson'un oturtulduğu koltuk ise dikkatlerden kaçmadı.

TEK BAŞINA OTURDU

Tillerson'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesine erken gelmesi sonrası görüşme salonunda tek başına bekletildiği kameralara yansıdı.

KOLTUĞUNUN KÜÇÜK OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ortaya çıkan görüntüde Tillerson'a su verilmezken, koltuğunun daha küçük olduğu ve ABD bayrağının salonda olmadığı gözlemlendi.

ZİYARETÇİ DEFTERİNE BU SÖZLERİ YAZDI

Tillerson Lübnan sarayının ziyaretçi defterine ise, "Sıcak karşılama ve faydalı görüşmeler için teşekkür ederim. ABD, özgür ve demokratik Lübnan'ın yanındadır" yazdı. Kaynak: Star

Kaynak: haberinburada