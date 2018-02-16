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Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen ABD'li Bakan Tillerson Rezil Oldu

LÜBNAN ZİYARETİNDE SALONDA TEK BAŞINA BEKLETİLEN ABD'Lİ BAKAN TİLLERSON REZİL OLDU

Ortadoğu turu için Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesinin öncesinde boş salonda bekletildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ortadoğu turunun Lübnan ayağında Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile biraraya geldi.

BOŞ SALONDA BEKLETİLDİ

Ortadoğu turu için Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesinin öncesinde salonda bekletildi. Tillerson'un oturtulduğu koltuk ise dikkatlerden kaçmadı.

TEK BAŞINA OTURDU

Tillerson'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile olan görüşmesine erken gelmesi sonrası görüşme salonunda tek başına bekletildiği kameralara yansıdı.

KOLTUĞUNUN KÜÇÜK OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ortaya çıkan görüntüde Tillerson'a su verilmezken, koltuğunun daha küçük olduğu ve ABD bayrağının salonda olmadığı gözlemlendi.

ZİYARETÇİ DEFTERİNE BU SÖZLERİ YAZDI

Tillerson Lübnan sarayının ziyaretçi defterine ise, "Sıcak karşılama ve faydalı görüşmeler için teşekkür ederim. ABD, özgür ve demokratik Lübnan'ın yanındadır" yazdı. Kaynak: Star

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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