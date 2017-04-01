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lübnan turizm bakanı'ndan türkler için inanılmaz sözler

LÜBNAN TURİZM BAKANI'NDAN TÜRKLER İÇİN İNANILMAZ SÖZLER

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, televizyonda adeta Türkiye nefreti saçtı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:51
Puan Ver : Lübnan Turizm Bakanı'ndan Türkler İçin İnanılmaz Sözler(10/10)12


Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, televizyonda adeta Türkiye nefreti saçtı. Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu durumdan çok mutluyum.



Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum" dedi. Bu sözlere sosyal medyadan büyük tepki geldi. Pek çok Lübnanlı, "Kaydanyan, özür dile, istifa et" kampanyası başlattı.

 



 



kaynak:karar








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