

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl çıkarttığı Gear S3 akıllı saatlerinin versiyonlarını genişletiyor. LTE'li Samsung Gear S3 Classic geliyor.



Teknoloji dünyasında bu sıralar akıllı saat rüzgarı esiyor. Swarovski'nınakıllı saat planlarını ertelemelesi, bir başka moda markası Movado'nunyeni akıllı saatini açıklaması, Swatch'ınakıllı saat planları ortalarda dolaşırken Samsung, rüzgarı arkasına alan bir başka firma oldu. Şu sıralar düzenlenen Baselworld2017‘de yeni Gear S3konseptlerini ve cep saatini görücüye çıkaran firmadan bir haber daha var. LTE'li Samsung Gear s3 Classicgeliyor.



Teknoloji devi Samsung, Gear S3 Classic'in 4G LTEbağlantı desteğine sahip modelinin satışa sunulacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Gear S3'ün Frontiermodelinin LTE desteğine sahip bir versiyonu bulunuyordu. Classic'in de versiyona kavuşmasıyla GearS3‘ün iki modeli LTEdesteği almış oldu.



LTE'li Samsung Gear S3 Classic için fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı



LTE desteği ile akıllı saat sahipleri bluetoothbağlantısına gerek duymadan telefonla konuşma, operatör üzerinden SMSile mesajlaşma gibi özellikleri kullanabiliyor. Bu özelliğin 3G'licihazlardan da hatırlayacağınız üzere pil ömrünü ciddi ölçüde etkilediğini biliyoruz. Ancak ben saatimle telefondan bağımsız konuşurum, sık sık şarj ederim diyorsanız, Gear S3'lerin LTE'liversiyonlarını satın alabilirsiniz. Ancak LTE'li Samsung Gear S3 Classiciçin çıkış tarihi ve fiyat bilgilerinin henüz aktarılmadığını belirtelim. Ülkemize gelip gelmeyeceği de başka bir merak konusu.



Öte yandanSamsung, Yvan Arpaadlı tasarımcı tarafından tasarlanan yeni konsept saatlerini görücüye çıkardı. Firma ayrıca hibrit cep saati tasarımını da kullanıcıların beğenisine sundu. Bu konseptlerle ilgili detaylı haberimizi yakında yayına alacağız.



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