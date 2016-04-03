

Evet, artık resmen 4.5G teknolojisine geçmiş bulunmaktayız. Fakat birçok kişi cihazlarının veri transferi bölümünde LTE ya da LTE-A yazısını görünce bir merak içinde kaldı. "Yahu biz 4.5G'ye geçmedik mi? LTE/LTE-A nedir?" şeklinde dolaşan sorulara hemen biz de cevap verme gereksinimi duyduk.







LTE, İngilizce karşılığı olan Long-Term Evolution, yani Uzun Süreli Gelişim anlamına gelen kelimenin kısaltılmasıldan elde ediliyor. Bizi ilgilendiren şekilde basitçe anlatmak gerekirse 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim. Yani Yüksek Hızlı İnternet diyebiliriz aslında.











4G=LTE olarak özetleyebileceğimiz bu durumda LTE-A ise Advanced, yani Gelişmiş anlamına gelen kelimenin kısaltması oluyor. Yani Gelişmiş Yüksek Hızlı İnternet olarak özetleyebiliriz. Bu da 4.5G=LTE-A anlamına gelmekte.







Yani Türkiye, bugünden itibaren LTE-A teknolojisine geçmiş bulunuyor. Bu da 4.5G oluyor. Tabii büyük küçüğü de kapsadığı için aynı zamanda teknik olarak 4G'ye de geçmiş olduk, bu da LTE demek.







İşte bu sebeple cihazlarımızda LTE ya da LTE-A yazmakta. Ancak bu durum kısa sürede değiştirilerek 4G ve 4.5G yazısına dönecek. Çünkü BTK bu noktada bir karar almıştı. Birkaç gün içinde cihazlarınızda LTE veya LTE-A yeirne 4.5G ya da 4G yazılarını göreceksiniz. Eğer bu yazıyı görüyorsanız hızınız eskisinden en az 3-4 kat, ya da 10 kata varan bir hızlanma söz konusu olmuş demektir.